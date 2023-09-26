Туркмения заинтересована в расширении деловых контактов с Астраханской областью

Президент республики Сердар Бердымухамедов отметил, что укрепление конструктивного диалога с РФ, в том числе с ее регионами, выступает одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Туркмении

АШХАБАД, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, Бердымухамедов отметил, что укрепление и дальнейшее расширение конструктивного диалога с Россией, в том числе с ее регионами, выступает одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Туркмении. Собеседники констатировали, что в последнее время взаимоотношения между республикой и Астраханской областью отличаются активной динамикой.

В ходе встречи президент подчеркнул, что туркменская сторона заинтересована в установлении более тесных контактов между представителями деловых кругов. Он выразил готовность рассмотреть конструктивные предложения по использованию транспортно-транзитных возможностей между портом Туркменбаши и портами Астраханской области и отметил необходимость изучения возможностей астраханских особых экономических зон для расширения инвестиционного сотрудничества.

Бабушкин поздравил главу государства с днем рождения (22 сентября Бердымухамедов отметил 42-летие) и общенациональным праздником - 32-й годовщиной независимости Туркменистана (празднуется 27 сентября).

Ранее заместитель председателя правительства, глава МИД Туркмении Рашид Мередов отмечал традиционно важную роль в развитии межгосударственных отношений прямых связей своей страны с субъектами РФ. Он напомнил, что за прошедшие годы у страны сложились конструктивные и взаимовыгодные партнерские отношения с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской областью. По его словам, некоторые другие регионы России, в частности Челябинская, Орловская и Свердловская области, проявляют интерес к работе с Туркменией. Мередов приветствовал это стремление и заявил о готовности к предметному обсуждению таких планов с руководством и деловыми кругами регионов России.