Николай Патрушев прибыл с визитом в Египет

Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам безопасности

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Египет, где проведет российско-египетские консультации по вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

"26-27 сентября в Каире пройдут переговоры с советником президента Египта по национальной безопасности Фаизой Абу ан-Нага и советником президента Египта по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдель Гаффаром, а также руководителями ряда республиканских ведомств", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза.

Предыдущий визит Патрушева в Египет состоялся в январе 2019 года.

Секретарь СБ РФ продолжает заграничную поездку. Днем ранее он посетил Оман, где обсудил с коллегами из этой страны сотрудничество по линии совбезов.

Контакты РФ и Египта

Москва и Каир поддерживают регулярный диалог по вопросам безопасности. Так, в мае этого года секретарь СБ РФ в Москве проводил встречу с профильными советниками президента Египта и обсуждал с ними сотрудничество двух стран на антитеррористическом направлении. В январе Патрушев принимал в российской столице министра иностранных дел Египта Самеха Шукри. На повестке дня тогда были вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.