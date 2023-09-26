Посол РФ считает, что правительству Трюдо будет сложно выиграть следующие выборы в Канаде

По мнению Олега Степанова, у Оттавы в последние десятилетия теряется "суверенность внешней и внутренней политики"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо заигралось в неолиберализм, следующие выборы ему будет сложно выиграть. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире телеканала "Россия-24".

Степанов отметил, что у Канады в последние десятилетия теряется "суверенность внешней и внутренней политики". Она становится "неолиберально-глобалистской" в ущерб внутренним интересам, что проистекает из "желания покрасоваться на международной арене перед своими старшими братьями".

"На наш взгляд и взгляд местных объективных комментаторов правительство Трюдо уже настолько заигралось в неолиберализм, что следующие выборы им выиграть будет сложно. Консерваторы сейчас мобилизовались, они на подъеме. Они опережают в рейтингах либералов. У них более прагматичная и здравая внутренняя повестка", - сказал он.

При этом, по словам главы российского диппредставительства, в консервативном крыле также присутствует свой "укробандеровский сегмент", который против России выступает даже с "более жестких позиций, нежели либералы Трюдо".

Федеральные выборы в Канаде запланированы на осень 2025 года. В начале сентября исследовательская организация Leger сообщила, что рейтинг Трюдо продолжает снижаться на фоне недовольства канадцев действиями правительства. Премьер-министру доверяют лишь 29% участников опроса (в июле - 32%), 59% респондентов заявили, что не довольны работой возглавляемого Трюдо правительства, а 35% - сказали, что крайне недовольны. В то же время личный рейтинг главного оппозиционера и лидера Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра продолжает расти и сейчас составляет 38%.

К числу главных проблем страны относятся снижение покупательской способности населения на фоне высокой инфляции (в июле опустилась до 3,3%, но в начале года составляла 6,3%), постоянное повышение ключевой ставки ЦБ Канады (за полтора года выросла с 0,25% до 5%), а также кризис на рынке жилья. Так, в Онтарио средняя цена жилого дома на семью оценивается в $856 тысяч, что не по карману большинству канадцев.