Парламент ЛНР единогласно поддержал кандидатуру Козлова на должность премьера

Глава республики Леонид Пасечник назвал Сергея Козлова профессионалом своего дела и настоящим патриотом Луганщины

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) единогласно поддержали кандидатуру Сергея Козлова, представленную главой ЛНР Леонидом Пасечником, для назначения на должность председателя правительства республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

"На должность председателя правительства ЛНР представил Сергея Козлова, который за время нашей совместной работы зарекомендовал себя как профессионал своего дела, настоящий патриот Луганщины, готовый трудиться на благо региона и его жителей. Депутаты Народного совета ЛНР единогласно поддержали кандидатуру Сергея Ивановича для назначения на должность", - написал он.

Пасечник выразил уверенность, что компетентность Козлова позволит в полной степени "реализовать новые проекты, направленные на развитие республики в промышленной, научно-технологической, экономической, социальной, культурной сферах".

Козлов и ранее возглавлял правительство республики.

В понедельник в правительстве ЛНР сообщили, что правительство региона сложило полномочия перед вступившим в должность главой республики.

23 сентября депутаты Народного совета (парламента) ЛНР на пленарном заседании единогласно избрали Леонида Пасечника главой республики. В тот же день Пасечник вступил в должность главы региона.