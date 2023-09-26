В МИД РФ прокомментировали вооруженное нападение на посольство Кубы в США

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва требует скорейшего расследования всех его обстоятельств

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российская сторона решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в США и требует скорейшего расследования всех его обстоятельств, виновные должны понести наказание. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем произошедшее 24 сентября вооруженное нападение на посольство Кубы в США, на территорию которого, как известно, были брошены две бутылки с горючей смесью, - отметила дипломат. - Исходим из того, что оно не должно остаться безнаказанным и ответственные за его организацию лица должны понести суровое наказание. Ожидаем от американских властей проведения скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств случившегося".

Захарова подчеркнула, что это не первое преступление такого рода, совершенное против кубинской дипмиссии в Вашингтоне, оно происходит в условиях "продолжающегося культивирования в США атмосферы угроз против правительства Острова свободы".

"Вновь требуем от принимающей стороны безусловно обеспечивать безопасность находящихся на ее территории диппредставительств иностранных государств в строгом соответствии с международными обязательствами. Выражаем солидарность с братским народом Республики Куба и полную поддержку его правительству", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.