Захарова заявила, что в Госдепе не могли не видеть торжество нацизма в Канаде

Официальный представитель МИД России отметила, что доступ к интернету на Генассамблее ООН был отличный, поэтому все присутствовавшие там могли увидеть сообщения о чествовании в канадском парламенте нациста, служившего в дивизии СС "Галиция"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Доступ к интернету на Генеральной Ассамблее (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) отличный, и все присутствовавшие там в пятницу, включая руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, могли с его помощью без проблем наблюдать торжество нацизма в парламенте Канады. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление американского коллеги.

Дипломат обратила внимание на слова Миллера о скандале с чествованием в канадском парламенте нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). Миллер указал, что в пятницу был на ГА ООН с "полным набором встреч" и не знаком с сообщениями об этом случае.

"В пятницу, Мэттью, там были все. И все видели, как торжествует нацизм в Канаде. Потому что в ООН много проблем, но интернет там работает отлично", - отметила в связи с этим Захарова.