ЦИК передал думский мандат главе центрисполкома единороссов Сидякину

Мандат освободился после того, как Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий представителя фракции "Единая Россия" Игоря Кастюкевича

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации единоросса Игоря Кастюкевича, руководителю центрисполкома партии "Единая Россия" Александру Сидякину. Решение было принято на заседании комиссии.

"Решение принято единогласно", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, вручив затем Сидякину удостоверение депутата Госдумы.

Депутатский мандат освободился после того, как Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий представителя фракции "Единая Россия" Кастюкевича, избранного в Херсонскую областную думу. 20 сентября Херсонская облдума наделила Кастюкевича полномочиями сенатора.

22 сентября секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе заочного голосования генсовет партии решил, что освободившийся мандат получит Сидякин.

Сидякину 45 лет, он является руководителем центрисполкома и заместителем секретаря генсовета "Единой России" с декабря 2021 года. Ранее был депутатом Госдумы VI и VII созывов. С 5 октября 2016 года по 13 ноября 2018 год был первым заместителем председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.