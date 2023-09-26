Лавров проводит переговоры с главой МИД Туниса

Встреча началась около 12:00 мск

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры в Москве с главой МИД Туниса Набилем Аммаром, передает корреспондент ТАСС.

Открывая переговоры, Лавров указал, что сегодня есть хорошая возможность подробно обсудить "вопросы, касающиеся двусторонних отношений, региональных дел и международной обстановки, в том числе в развитие дискуссий, которые состоялись в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН". "Спасибо, что приняли наше приглашение. Рассчитываю на плодотворный разговор", - сказал российский министр, обращаясь к главе МИД Туниса.

Встреча началась около 12:00 мск.

В июле Аммар посетил Санкт-Петербург в качестве главы делегации Туниса на саммите Россия - Африка.

Россия и Тунис активно развивают торгово-экономические отношения, с каждым годом объем взаимной торговли растет. Россия экспортирует в страну зерновые, аммиак, соевое масло, а из Туниса в РФ поставляются текстиль, обувь, машины и электрооборудование, каучук, финики, свежие овощи, рыба и морепродукты.