В ОП назвали ролик СБУ об аресте священника с оружием в Херсоне провокацией

По словам зампреда Общественной палаты Александра Малькевича, подобной публикацией Украина пытается "оболгать православную церковь"

ГЕНИЧЕСК, 26 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала во вторник видеокадры. По ее мнению, на них продемонстрировано задержание в подконтрольном киевским властям Херсоне священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с арсеналом оружия. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, зампред ОП Херсонской области Александр Малькевич.

Ранее СБУ сообщили в Telegram-канале о задержании настоятеля одного их храмов канонической УПЦ при попытке продажи двух переносных ЗРК "Игла" и боеприпасов к гранатометам РПГ-7. В спецслужбе заявляют, что он хранил оружие и боеприпасы. Священнослужителю грозит до семи лет тюрьмы.

"Они ищут разные способы отвлечь общественность от провала своего "контрнаступления" и одновременно пытаются оболгать православную церковь. Сняли ролик про якобы священника, которого даже в рясе не показывают, у которого обнаружили "страшный" склад российского оружия, в том числе переносной зенитно-ракетный комплекс. Но в ролике выясняется, что никакого храма у священника нет. Показывают какой-то подвал с оружием. Как обычно, набор разрозненных видеокадров выдают за нечто стройное и связное", - сказал Малькевич.

По его мнению, видеоролик снят СБУ для объявления очередной волны "охоты на ведьм". "В качестве "ведьм" будут использоваться священники. Я не исключаю, что будут инициировать погромы церквей, захват, разграбление. Под такое "шпионское" дело украинские власти смогут запустить маховик репрессий и будут теперь искать в подвалах церквей оружие", - подчеркнул Малькевич.

По его словам, Киев и ранее не раз использовал подобные технологии для формирования нужного ему общественного мнения в отношении общественников и священнослужителей.