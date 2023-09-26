Кабмин поддержал законопроект об оборотных штрафах за повторную утечку персональных данных

Его могут внести в Госдуму в ближайшее время, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности поддержала проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП), повышающий штраф за утечку персональных данных и устанавливающий оборотные штрафы в случае повторной утечки. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Правительственная комиссия по законопроектной работе поддержала наш законопроект - поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за утечки персональных данных вплоть до введения оборотных штрафов", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Рассчитываю, что в ближайшее время с коллегами по СФ и Госдуме официально внесем пакет инициатив: поправки в КОАП, а также в УК РФ", - добавил депутат.

Речь идет о проекте поправок к КоАП, устанавливающих штрафы до 15 млн рублей за утечку персональных данных. При повторном правонарушении предлагается установить оборотный штраф в размере до 500 млн рублей. В июле Хинштейн сообщал, что законопроект был направлен на отзыв кабмина.

Как отмечал ранее Хинштейн, действующие санкции в отношении операторов данных "крайне лояльны к ним": максимальный размер штрафа для юридических лиц достигает 100 тыс. рублей, а при повторном совершении административного правонарушения - до 300 тыс. рублей. По словам депутата, с такими штрафами "компании и дальше будут равнодушно смотреть на дыры в своих системах инфобеза".