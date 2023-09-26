МИД РФ анонсировал ответ на враждебные действия Канады

Москва не намерена мириться с тем, что Оттава заигрывает с нацизмом, заявили в ведомстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Враждебные действия Канады в отношении России, включая расширение санкционных списков, не останутся без ответа со стороны Москвы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с чествованием в парламенте Канады карателя из дивизии СС "Галичина".

"Враждебные действия правительства Канады, которое по части антироссийского санкционного ража пытается превзойти США, постоянно расширяя национальный стоп-лист за счет политиков, деятелей культуры, членов семей попавших под санкции и даже целых учебных заведений, разумеется, без ответа не останутся", - указали в дипведомстве.

Там отметили, что "устроенное в парламенте Канады во время приема [президента Украины Владимира] Зеленского публичное восхваление 98-летнего бандеровца Ярослава Хунки из 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо". В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что российская сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". "Предпримем необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений, переживающих по вине официальной Оттавы глубочайший кризис", - указали в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что канадская ультралиберальная идеология, "пропитанная ненавистью к России, ее культуре, религиозным и традиционным ценностям имеет родственные с нацизмом корни". "Не случайно в этой стране установлены памятники главарям украинского национализма, а подавляющее большинство получивших убежище нацистов, таких как Ярослав Хунке, спокойно доживают свой век, восхваляемые и опекаемые (в частности, вице-премьером Христей Фриланд) в качестве борцов с русским коммунизмом", - обратили внимание в дипведомстве.

"Рассчитываем, что здоровые силы в канадском обществе выступят против поощряемой властями "фашизации" истории и повседневной жизни, идущей рука об руку с воинствующей русофобией", - заключили в министерстве.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего Хунке, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, также носившей название дивизии СС "Галиция". Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота ранее принес извинения за приглашение украинского нациста. Он подчеркнул, что это была его инициатива, о которой якобы не знали члены парламента и украинская делегация. Офис премьер-министра Канады возложил ответственность за произошедшее на спикера палаты.