В Кремле не видят конкретики в идее США создать новую миссию по Карабаху

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не усматривает какой-либо конкретики в идее США создать международную наблюдательную миссию по Карабаху. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. И потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли по этой теме контакты с Россией как с сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.