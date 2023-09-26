26 сентября, 10:16,
обновлено 26 сентября, 10:28
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Кремле не видят конкретики в идее США создать новую миссию по Карабаху

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не усматривает какой-либо конкретики в идее США создать международную наблюдательную миссию по Карабаху. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. И потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли по этой теме контакты с Россией как с сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. 

Теги:
АзербайджанСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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