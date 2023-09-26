Песков назвал плановым визит главы МВД РФ в Армению

Владимир Колокольцев обсуждал с премьером Армении Николом Пашиняном текущие вопросы, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Визит главы МВД РФ Владимира Колокольцева в Армению является плановым, обсуждение министром и премьером Армении Николом Пашиняном текущих вопросов совершенно нормально, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Министр внутренних дел осуществляет свои поездки по графику международных контактов, который утверждается и верстается заранее. Поэтому это плановый визит, совершенно нормально, что он состоялся и совершенно нормально, что осуществляя плановый визит министр внутренних дел затрагивает актуальные текущие вопросы", - сказал Песков.