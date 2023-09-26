Песков заявил, что Москва продолжает контакты с Баку и Ереваном по Карабаху

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не усматривает какой-либо конкретики в идее США создать международную наблюдательную миссию по Карабаху. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. И потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли по этой теме контакты с Россией как с сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

По его словам, Россия продолжает контактировать с Азербайджаном и Арменией по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

"Мы в свою очередь продолжаем наши контакты и с Ереваном, и с Баку, а также с этническими армянами Карабаха", - сказал он.

Россия и российские миротворцы реально вовлечены в процесс урегулирования по Нагорному Карабаху по сравнению со "словесными интервенциями" США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Вряд ли можно сравнивать уровень взаимодействия и нашей вовлеченности в это взаимодействие с вовлеченностью американцев", - отметил представитель Кремля, говоря в целом о российско-армянском сотрудничестве. "То же самое можно сказать и о нашей вовлеченности не в словесные интервенции с целью помочь урегулированию (ситуации вокруг Нагорного Карабаха — прим. ТАСС), а о де-факто вовлеченности в процесс урегулирования. Тут нельзя сравнить", - подчеркнул Песков.

"Вы знаете роль, которую играют наши миротворцы в соответствии с имеющимся мандатом, и [в соответствии с которым] намерены дальше продолжать", - добавил пресс-секретарь главы российского государства.