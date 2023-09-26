Лавров: РФ будет добиваться возобновления переговоров между Израилем и Палестиной

Как отметил глава МИД РФ, это единственный путь для выполнения решений ООН

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит добиваться возобновления прямых переговоров между Палестиной и Израилем, это единственный путь для выполнения решений ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы будем продолжать добиваться возобновления прямых палестино-израильских переговоров. Это единственный путь к тому, чтобы выполнить имеющиеся решения ООН", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Туниса Набилем Аммаром.

Глава МИД РФ в этой связи указал на трудность достижения "долговременного улучшения обстановки во всем Ближневосточном регионе" без решения палестинского вопроса "на известной международно-правовой базе".

Ранее палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил ТАСС о том, что конфликт Палестины и Израиля крайне опасен, поскольку может перерасти в религиозную войну.

Кроме того, палестинский лидер Махмуд Аббас, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал всемирную организацию выполнить свои обязательства перед палестинцами и призвал к организации мирной конференции по Ближнему Востоку с участием всех заинтересованных сторон для решения палестинского вопроса на основе ооновских резолюций.