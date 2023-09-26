Песков пока не назвал дату визита Путина в Китай

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что она согласована

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Даты визита президента РФ Владимира Путина в Китай определены, но пока не называются, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В Китай - да", - ответил Песков на вопрос, согласована ли дата поездки российского лидера в КНР. "Мы своевременно сообщим об этом", - пообещал Песков.

20 сентября Путин во время встречи с членом Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И сообщил, что с удовольствием принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай в октябре на форум "Один пояс - один путь".