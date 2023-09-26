Лавров: Финляндия растоптала свой нейтральный статус и репутацию и влилась в "проект США"

Министр иностранных дел РФ назвал хамским заявление главы МИД Финляндии, что россияне должны "платить цену" за происходящее на Украине

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Финляндия уничтожила свой нейтральный статус, репутацию и влилась в "антироссийский проект США". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Туниса Набилем Аммаром.

"Удивляюсь тому, с какой скоростью Финляндия растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США, - сказал он. - С каким наслаждением они выполняют работу, для них уготовленную".

Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что россияне должны "платить цену" за происходящее на Украине, Лавров назвал "абсолютно хамским". "Еще раз подчеркну, что Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики антироссийской, русофобской кампании Запада", - указал министр.

По словам главы российского дипведомства, "госпожа Валтонен, видимо, еще неопытный дипломат, высказалась напрямую, для чего эти санкции вводятся". "Чтобы сделать больно простым людям, и, соответственно, как она сказала, за ведение такой войны нужно платить цену народу российскому, значит, она хочет, чтобы народ российский поднялся против собственного правительства", - заметил он.