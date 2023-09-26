Посол РФ не исключил отставку пригласившего нациста спикера парламента Канады

По словам Олега Степанова, приглашение нациста в парламент вызвало возмущение канадцев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов полагает, что может произойти отставка спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Рота, который пригласил в законодательный орган служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина") украинского нациста.

"Скандал действительно немалый. Видимо, отставка спикера может произойти. Сегодня через несколько часов начнутся его консультации с правительством, лидерами партий. Давление нарастает. Я боюсь, что этим (отставкой - прим. ТАСС) все и закончится, из него сделают стрелочника и постараются замять ситуацию", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Как отметил посол, приглашение нациста в парламент вызвало возмущение канадцев. "Были расследования, исследования, многие журналисты и эксперты встрепенулись после того, что произошло. В Канаде многие помнят, что она была членом антигитлеровской коалиции, несколько десятков тысяч канадцев погибло при освобождении Европы, и у потомков настоящих героев Второй мировой войны этот спектакль вызвал неприкрытое возмущение", - добавил он.

По словам дипломата, ситуация никак не повлияет на позицию Канады в отношении Украины, а также на поставки ей вооружений. "Весь дискурс, который сейчас вокруг этого спектакля творится, всегда сопровождается неизменными заклинаниями о верности [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому, о необходимости поддерживать Украину до конца и добиться победы на поле боя, в этом все солидарны", - указал Степанов.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, получившей также известность как дивизия СС "Галиция". Подпись под одним из снимков гласит: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года она была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, а затем переформирована и использовалась в Австрии, Словакии и Югославии. В апреле 1945 года ее вывели из состава войск СС, переименовали в 1-ю украинскую дивизию и включили в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.