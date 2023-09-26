26 сентября, 13:15
Военная операция на Украине

Патрушев заявил, что переданное Киеву западное вооружение оказалось неэффективным

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что "контрнаступление украинских сил захлебнулось"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Контрнаступление Украины провалилось, вооружение, переданное Западом Киеву, оказалось неэффективным против российской техники. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе российско-египетских консультаций по безопасности.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру", - сказал Патрушев, слова которого с мероприятия в Каире приводит "Российская газета".

"Что касается переданного киевскому режиму западного вооружения, то оно оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя", - добавил секретарь Совбеза. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация