Патрушев заявил, что переданное Киеву западное вооружение оказалось неэффективным

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что "контрнаступление украинских сил захлебнулось"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Контрнаступление Украины провалилось, вооружение, переданное Западом Киеву, оказалось неэффективным против российской техники. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе российско-египетских консультаций по безопасности.

"Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру", - сказал Патрушев, слова которого с мероприятия в Каире приводит "Российская газета".

"Что касается переданного киевскому режиму западного вооружения, то оно оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя", - добавил секретарь Совбеза.