Патрушев заявил, что Запад старается создать очаги напряженности по всему миру

Секретарь Совета Безопасности РФ отметил, что это касается Юго-Восточной, Северо-Восточной и Центральной Азии, регионов Закавказья и акваторий Черного и Балтийских морей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Западные страны стремятся создать очаги напряженности не только на Украине, но и во всем мире. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе российско-египетских консультаций в Египте.

"Деструктивная роль Запада, направленная на создание очагов напряженности, отчетливо наблюдается не только на Украине, но и по всему миру", - сказал секретарь Совбеза, слова которого приводит "Российская газета".

Он отметил, что это касается Юго-Восточной, Северо-Восточной и Центральной Азии, регионов Закавказья и акваторий Черного и Балтийских морей, "где НАТО существенно наращивает свои потенциалы, - прежде всего, вдоль российских границ". Патрушев обратил внимание: "При этом характерно, что, как и в случае Украины, они везде стремятся воевать чужими руками".

"Ради сохранения своего политического влияния и доступа к природным ресурсам Нигера, западники пытаются спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе за счет вовлечения в него стран, государств Экономического сообщества стран Западной Африки", - объяснил секретарь Совбеза.

"Хотелось бы верить в то, что государства региона не дадут втянуть себя в подобную неоколониальную авантюру Запада", - подытожил он.