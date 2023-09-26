Госсекретарь Союзного государства посетил курган Саур-Могила в ДНР

Дмитрий Мезенцев почтил память героев боевых действий в Донбассе

САУР-МОГИЛА /Донецкая Народная Республика/, 26 сентября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев совместно со спикером парламента Донецкой Народной Республики Артемом Жогой почтили память героев боевых действий в Донбассе и возложили цветы на кургане Саур-Могила, передает корреспондент ТАСС.

Мезенцев посетил курган на въезде в Донецкую Народную Республику.

"Мы не могли не начать визит [в ДНР] с поклонения подвигу солдат Великой Отечественной войны. По-другому быть не может, для меня и для миллионов россиян уважение к памяти солдат Великой Отечественной войны - шкала оценки дня нынешнего и масштабов того, какой был совершен подвиг. И мы сейчас видели те следы обстрелов тех монументов, которые по-своему символизируют значение той борьбы, которая идет по сохранению исторической памяти", - сказал Мезенцев.

Совместно с Жогой они возложили цветы у мемориалов, где высечены имена бойцов, воевавших как в Великую Отечественную войну, так и принимавших участие в СВО.

"Я сам здесь в первый раз, на открытии я не смог присутствовать из-за активных боевых действий. Саур-Могила всегда был святым местом для всего Донбасса, враг, разрушив этот монумент (в начале войны на Донбассе), только убедил жителей Донбасса, что мы встали на правильный путь домой. Восстановление этого монумента - большой знак того, что мы помним и чтим наших предков, и память о них будет жива", - сказал Жога, уточнив, что на одном из монументов высечено имя его сына, Героя России Владимира Жоги (позывной - Воха), который погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей.

Курган Саур-Могила на востоке ДНР стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году во время освобождения Донбасса там шли ожесточенные бои: это была одна из стратегических точек линии укреплений гитлеровской армии. В 1967 году на этом месте был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 м и установленную у подножия скульптуру советского солдата, позднее был зажжен Вечный огонь. Летом 2014 года на Саур-Могиле велись ожесточенные бои между силами ДНР и украинскими силовиками. Мемориал получил сильные повреждения.