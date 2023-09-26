Захарова заявила, что Зеленский поручил "сатанистке" помогать украинским детям

По словам официального представителя МИД РФ, Марина Абрамович периодически устраивает "ритуалы с использованием свиной крови и приглашает принять в них участие политиков"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что президент Украины Владимир Зеленский назначил "сатанистку" Марину Абрамович "амбассадором" для помощи украинским детям.

"Зеленский выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния, - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Как сообщает британская The Telegraph, Марина Абрамович станет "амбассадором Украины" и "поможет детям" при киевском режиме". Она добавила, что западные же СМИ признают Абрамович сатанисткой.

"То, что Абрамович - сатанистка - это не мое мнение, ее обвиняет в этом половина мира. Она периодически устраивает ритуалы с использованием свиной крови и приглашает принять в них участие политиков. Например, из окружения [экс-госсекретаря США] Хиллари Клинтон", - отметила Захарова. Она также привела примеры нескольких характерных акций, которые устраивала Абрамович, с использованием сатанинских символов и крови. "Я три дня следила за информационным пространством в надежде, что это фейк, и он будет опровергнут. Но никто этого не сделал", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. По ее словам, самое ужасное в этом то, что это такая новость в мировом сообществе воспринимается "абсолютно органично", поскольку оно приучено "западными СМИ к подобной "новой нормальности".