Посольство РФ направило ноту МИД Канады и офису Трюдо из-за появления нациста в парламенте

Посол России в Оттаве Олег Степанов отметил, что пока никакого ответа диппредставительство не получило

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады, а также в офисы премьер-министра страны Джастина Трюдо и спикера Палаты общин Энтони Роты в связи с приветствием в канадском парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Направил вчера [ноту] с личными сопроводительными письмами на имя премьера, мининдел и спикера палаты общин", - сказал дипломат. Степанов уточнил, что пока никакого ответа посольство не получило.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Она была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.