26 сентября, 15:12,
обновлено 26 сентября, 15:30

Мишустин: РФ и Белоруссии надо создавать соревнования для поддержки атлетов под санкциями

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр России отметил необходимость запускать форматы с такими объединениями как СНГ, ШОС, организация сотрудничества БРИКС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия должны активнее развивать собственные спортивные площадки, чтобы поддержать атлетов, столкнувшихся с санкциями. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин, открывая стратегическую сессию "О развитии гуманитарного взаимодействия с Белоруссией".

"К сожалению, из-за незаконных санкций российские и белорусские атлеты столкнулись с ограничениями на участие во многих международных соревнованиях. В этой ситуации мы должны активнее развивать собственные национальные площадки, запускать форматы с такими объединениями как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, организация сотрудничества БРИКС", - сказал Мишустин.

Он отметил, что в августе в Белоруссии успешно прошли вторые Игры стран СНГ, где россияне и белорусы показали отличные результаты. "Нам надо дальше подумать, как участвовать вместе в аналогичного рода соревнованиях", - подытожил премьер. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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