Пушилин заявил о желании ДНР ускорить процесс интеграции с Россией

Глава республики отметил, что регион долго ждал, когда вернется в РФ

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Жители Донецкой Народной Республики хотели бы как можно быстрее завершить процесс интеграции региона в составе России. Власти республики также постараются опередить поставленные сроки интеграции, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Хочу поблагодарить за создание совета по интеграции. Интеграционные процессы, которые у нас сейчас проходят, даже с учетом того, что есть переходный период, люди хотят быстрее. И мы, если честно, ставим себе задачу по многим направлениям обогнать этот период, потому что мы очень долго ждали, когда вернемся в Россию", - сказал Пушилин.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября того же года Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Переходный период в четырех новых субъектах РФ будет действовать до 1 января 2026 года. Там проходят мероприятия по интеграции в правовую систему РФ, а также систему органов госуправления.