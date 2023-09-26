26 сентября, 16:25

Куренков в Монголии обсудит с коллегами взаимодействие на приграничных территориях

© МЧС России

Глава МЧС России примет участие в заседании Российско-Монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Монголию, где примет участие в заседании Российско-Монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Завтра министр примет участие в заседании Российско-Монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что на повестке взаимодействие на приграничных территориях, а также организация совместных тренировок водолазов и специалистов пожарно-спасательного профиля. Кроме того, будет обсуждаться вопрос оказания гуманитарной помощи.

Также Куренков проведет несколько рабочих встреч, в том числе с коллегами из Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии. 

Теги:
РоссияМонголияКуренков, Александр Вячеславович
© Информационное агентство ТАСС
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