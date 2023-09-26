РФ выступила в СПЧ ООН против политизации дискуссии о Мьянме

В Москве также выразили убеждение, что нормализация обстановки в этой стране "должна осуществляться самими мьянманцами, а задача международного сообщества состоит в оказании им в этом посильного содействия"

ЖЕНЕВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия не поддерживает попытки использовать Совет ООН по правам человека (СПЧ) для оказания давления на Мьянму под правозащитными предлогами и выступает за неполитизированный подход при обсуждении ситуации в этой стране. Соответствующее заявление российская делегация сделала на проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Выступаем за неполитизированный подход при обсуждении ситуации в этой стране, - отметил на заседании представитель делегации РФ Иван Татаринов. - Не поддерживаем стремление ряда государств использовать площадку Совета для оказания давления на Мьянму под правозащитными предлогами".

В Москве убеждены, что нормализация обстановки в Мьянме "должна осуществляться самими мьянманцами, а задача международного сообщества состоит в оказании им в этом посильного содействия". "Необходимо не накалять ситуацию, а побуждать все политические силы Мьянмы к тому, чтобы они проявляли сдержанность и избегали шагов, ведущих к эскалации насилия и поляризации общественных настроений", - сказал Татаринов.

Дипломат подчеркнул, что Россия последовательно выступает против политически мотивированных инициатив в отношении Мьянмы в СПЧ, базирующихся "на селективности и двойных стандартах". Подобные действия "лишь увеличивают противоречия и подрывают усилия по поиску конструктивных форм международного содействия" этому государству.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года.