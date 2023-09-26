Постпредство РФ при ООН отметило, что террористы из Афганистана угрожают Центральной Азии

Заместитель постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева назвала "вполне реальной" угрозу выхода террористической активности "за пределы страны"

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Террористические группировки, продолжающие действовать в Афганистане, в том числе при поддержке иностранных спецслужб, все еще угрожают странам Центральной Азии. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Афганистану.

Риски в области безопасности, связанные с деятельностью "ИГИЛ-Хорасан" (филиал запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"), вызывают особую обеспокоенность у российской стороны, сказала Евстигнеева, поскольку группировка укрепилась "за годы западной интервенции". "Видим, что террористы намеренно продолжают раскачивать ситуацию, совершая теракты, насаждая атмосферу страха и отчаяния, а также призывая "точить ножи против неправильных мусульман" в виде талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан" - прим. ТАСС)", - сказала заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

Евстигнеева назвала "вполне реальной" угрозу выхода террористической активности "за пределы страны в Центральную Азию". Она отметила, что фактические власти Афганистана прикладывают усилия для борьбы с террористами, но этого недостаточно. "При этом ни для кого не секрет, и это подтверждают сами боевики, что ИГ оказывают поддержку извне, в том числе со стороны иностранных спецслужб. Впрочем, нас это не удивляет", - добавила Евстигнеева.