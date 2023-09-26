МИД РФ осудил нападение на бахрейнских военнослужащих на йеменской границе

В ведомстве сообщили, что 25 сентября одно из воинских подразделений сил Арабской коалиции, дислоцированных на саудовско-йеменской границе, было атаковано беспилотными летательными аппаратами

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия осуждает нападение на военнослужащих Бахрейна, дислоцированных на саудовско-йеменской границе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что 25 сентября одно из воинских подразделений сил Арабской коалиции, дислоцированных на саудовско-йеменской границе, было атаковано беспилотными летательными аппаратами, в результате чего погибли два бахрейнских военнослужащих, несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

"В Москве осуждают нападение на бахрейнских военнослужащих и последовательно выступают против любых силовых действий, ведущих к человеческим жертвам, разрушениям социально-экономической инфраструктуры и подрывающих миротворческие усилия. Призываем противоборствующие стороны проявлять выдержку и воздерживаться от шагов, чреватых опасной эскалацией напряженности в зоне йеменского конфликта", - указывается в распространенном сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ отметили, что добиться долгосрочной и устойчивой стабилизации ситуации в Йемене возможно только через полноформатный диалог с участием всех влиятельных военно-политических сил. "В данном контексте подчеркиваем важность продолжения прямых саудовско-хуситских контактов, призванных заложить прочную основу для преодоления кризиса и выработки базовых параметров постконфликтного обустройства Йеменской Республики", - добавили в министерстве.

Командование коалиции возложило ответственность за это нападение на хуситское движение "Ансар Аллах", которое, как сказано в заявлении, в августе 2023 года осуществило несколько провокационных ударов по инфраструктурным объектам, расположенным на территории Саудовской Аравии. В свою очередь представители "Ансар Аллах" обвинили коалиционные силы в бомбардировке гражданских объектов в приграничной йеменской провинции Саада.