Посол РФ прокомментировал публикации о возможной смене позиции по урегулированию на Кипре

По словам Мурата Зязикова, Россия никогда не ставила под вопрос базовые постулаты мирного решения кипрской проблемы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вбросы о якобы готовности России изменить свою позицию по кипрскому урегулированию не отражают действительность, заявил посол РФ в республике Мурат Зязиков.

"Некоторые СМИ периодически пытаются продвигать нарратив о якобы готовности России сменить известную позицию по кипрскому урегулированию. Подобные спекуляции и провокационные вбросы не отражают действительность и преследуют единственную цель - поставить под сомнение выверенные, основанные на строгом соблюдении норм международного права и Устава ООН подходы нашей страны к урегулированию локальных и международных конфликтов", - сказал он в интервью "Российской газете", комментируя публикации в местных СМИ о якобы существующих планах Москвы установить официальные отношения с самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра.

Он добавил, что Москва никогда не ставила под вопрос базовые постулаты мирного решения кипрской проблемы.

Зязиков также заявил, что Россия и Кипр никогда не будут считать друг друга врагами, народ республики всегда будет оставаться братским для россиян. "Это основано на взаимных симпатиях простых людей, на веками складывающихся тесных исторических, духовных и культурных связях. Не думаю, что какие-либо временные политические перипетии или прискорбная недальновидность поддавшихся антироссийской истерии сил способны разрушить эту дружбу. Любые кризисы конечны. Уверен, что наши отношения с Кипром будут строиться не с чистого листа, а опираться на наработанный десятилетиями богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества на благо наших народов", - заключил он.