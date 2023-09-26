ЛНР в 2023 году направила более 500 исков в Международный уголовный суд

Как сообщила советник главы республики Анна Сорока, руководства региона "продолжает записывать коллективные видеообращения со свидетельствующими материалами о тех событиях и последствиях, которые влечет украинская агрессия"

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала года направили более 500 исков в Международный уголовный суд. Об этом сообщила советник главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

"Только за этот год направлено 508 исковых обращений в Международный уголовный суд индивидуального характера, продолжаем записывать коллективные видеообращения со свидетельствующими материалами о тех событиях и последствиях, которые влечет украинская агрессия", - цитирует Сороку омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова в Telegram-канале.