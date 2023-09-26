26 сентября, 17:50
Кризис в Сирии

Богданов обсудил с представителем сирийской оппозиции ситуацию в республике

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в ходе встречи в Каире обсудил с главой сирийского оппозиционного движения "Сирия Завтра" Ахмедом Джарбой комплексное урегулирование в республике. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с упором на задачи продвижения комплексного урегулирования в этой стране на базе резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи.

В дипведомстве отметили, что с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. 

Теги:
СирияРоссияКризис в СирииБогданов, Михаил Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация