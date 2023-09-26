Госсекретарь Союзного государства отметил, что эта ситуация является "попранием исторической памяти"

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Почести парламентариев Канады 98-летнему украинскому националисту, в годы Второй мировой войны служившему в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), является кощунством по отношению к памяти павших в борьбе с фашизмом красноармейцев. Об этом сообщил на встрече со студентами в Донецке госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Мы были у подножия монумента Саур-Могила, высота - 277,9, которую в 1943 году воины Красной армии отбили у фашистов. В ходе боев на этих землях погибли более 66 тыс. советских воинов и 220 тыс. мирных жителей Донбасса были замучены гитлеровцами, а 252 тыс. были угнаны на работы в Германию. И когда на днях 98-летний ветеран дивизии СС "Галиция" был приглашен как герой в канадский парламент страной, воевавшей с фашистской Германией, иначе как кощунством, попранием исторической памяти назвать нельзя. О каких достижениях западного мира можно говорить, если военный преступник выступает в XXI веке перед избранниками канадского народа, рассказывая о своих злодеяниях, и его встречают как героя?"- сказал Мезенцев.

Похожий разговор у госсекретаря прошел в Луганской Народной Республике. Как он отметил на встрече с учащимися колледжей ЛНР, лидеры западных стран "показали истинное лицо" таким поступком, однако они столкнулись с порицанием общества, поэтому были вынуждены назвать это ошибкой.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, получившей также известность как дивизия СС "Галиция". Подпись под одним из снимков гласит: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года она была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, а затем переформирована и использовалась в Австрии, Словакии и Югославии. В апреле 1945 года ее вывели из состава войск СС, переименовали в 1-ю украинскую дивизию и включили в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.