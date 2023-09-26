Посол России назвал ожидаемой отставку спикера нижней палаты парламента Канады

Олег Степанов считает, что так либеральное правительство пока вывело премьер-министра Джастина Трюдо из-под удара

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Отставка спикера Палаты общин (нижняя палата) парламента Канады Энтони Роты была ожидаемой, таким образом либеральное правительство пока вывело премьер-министра Джастина Трюдо из-под удара, но оппозиция на этом не успокоится. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Это (отставка - прим. ТАСС) было ожидаемо. Бросили Роту на рельсы, выводя Трюдо и других из-под удара, - сказал дипломат. - Но, думается, здесь дело не закончится. Консервативная оппозиция попробует еще поднажать на премьера, зарабатывая политические очки". "Незакрытым остается и вопрос с нацистско-бандеровским наследием в Канаде, скандал высветил его наличие на всю страну, многие канадцы задумаются", - убежден Степанов.

"Стоит обратить внимание на поведение КУК (Канадский украинский конгресс - прим. ТАСС). Это явно оттуда с ведома [вице-премьера Христи] Фриланд пришла идея пригласить [нациста Ярослава] Хунку в парламент. Так вот, КУК, членом которого Хунку является, уполз под корягу. Никаких комментариев и никаких вопросов от СМИ к этой организации, хотя они, казалось бы, у грамотных людей должны напрашиваться. Так что у этой истории может быть продолжение. Хотя, понятно, Трюдо и компания приложат максимум усилий, чтобы вывести себя из-под удара", - резюмировал посол.

Агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Она была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года она была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года дивизия была выведена из состава войск СС, переименована и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае того же года ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.