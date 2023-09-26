Сальдо обвинил Киев в принудительном переселении жителей подконтрольной части Херсонщины

По словам губернатора региона, мирное население "запугивают - бросают в подъезды, во дворы или на крыши ручные гранаты, взрывные устройства с беспилотников, насильственно отбирают у родителей детей и увозят их"

ГЕНИЧЕСК, 26 сентября. /ТАСС/. Украинские власти начали принудительное переселение жителей 31 населенного пункта на территории контролируемой Украиной части Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Киевский режим чинит немыслимое насилие над жителями оккупированной части Херсонской области. Оккупационные власти Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. <...> Чтобы заставить херсонцев бросить свои дома, национал-террористы их запугивают: бросают в подъезды, во дворы или на крыши ручные гранаты, взрывные устройства с беспилотников, насильственно отбирают у родителей детей и увозят их", - написал Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, действия против мирного населения проводят СБУ и националистический батальон "Цунами" из Николаева. "Гражданских сгоняют на пункты сбора, а потом перевозят в фильтрационные лагеря в районе Николаева. Всех мужчин сразу изолируют и партиями направляют в николаевские военные комиссариаты для дальнейшей отправки на убой в зону боевых действий. Своих семей большинство из них больше не увидит", - добавил Сальдо.

Губернатор напомнил, что в 2022 и 2023 годах киевские власти проводили принудительную эвакуацию из Херсонской области на Западную Украину ценных специалистов, в том числе врачей.