МИД РФ прокомментировал отставку спикера парламента Канады из-за приглашения нациста

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Энтони Рота вывел из-под удара премьера страны Джастина Трюдо

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер палаты общин Канады - нижней палаты канадского парламента - Энтони Рота, подавший в отставку после скандала с приглашением в парламент нациста, стал козлом отпущения, выведя из-под удара премьера страны Джастина Трюдо и его соратников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. Из Рота сделали козла отпущения, выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН-УПА (организация украинских националистов, запрещена в РФ)", - написала она в Telegram-канале. "Уверена, такое же бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает "лесных братьев", "галичину", факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль", - добавила дипломат.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Глава МИД Канады Мелани Жоли во вторник призвала к отставке Роты из-за скандала с приглашением нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев".