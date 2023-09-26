Небензя: США пошли на подрыв "Северных потоков" для сохранения влияния в Европе

Постоянный представитель России при ООН заявил, что попытки замять расследование этого инцидента обречены на провал

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Американские власти пошли на подрыв "Северных потоков" для того, чтобы сохранить свое влияние в Европе, которая нуждается в российских энергоресурсах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"В экспертном сообществе появляются все новые и новые свидетельства того, что подрыв "Северного потока" - это дело рук Вашингтона, который пошел на этот возмутительный преступный акт, руководствуясь узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование в Европе, остро нуждающейся в российских энергоресурсах", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Хочу напомнить, что мы говорим не о какой-то хулиганской выходке. Мы говорим о теракте, затронувшем международную трубопроводную инфраструктуру и повлекшем за собой тяжелые экономические и экологические последствия для целого ряда государств", - подчеркнул Небензя.

"Не сомневаюсь, что сегодня мы вновь услышим от западных коллег, что Россия, мол, отвлекает совет от более серьезных проблем, настаивая на обсуждении теракта в отношении "Северных потоков". Их тактика немудрена и понятна - тянуть резину сколько получится, в идеале еще год, два, три, а потом констатировать, что за давностью лет расследование уже невозможно. Рекомендуем им не тратить на это время и силы, все подобные попытки заведомо обречены на провал", - заявил постпред.

Глава российского диппредставительства отметил, что РФ "будет и далее добиваться объективного и досконального установления всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и заинтересованных сторон, а также привлечения к ответственности заказчиков и исполнителей данной диверсии". "Мы будем использовать для этого все имеющиеся в нашем распоряжении средства, в том числе и на площадке Совета Безопасности", - добавил он.

О внесении проекта заявления председателя СБ ООН

Россия в ближайшее время внесет проект заявления председателя СБ ООН по подрывам "Северных потоков", добавил он.

"В рамках этой работы наша страна намерена внести на рассмотрение совета проект заявления председателя на эту тему. В ближайшие дни представим его текст", - сказал Небензя.

По его словам, Россия рассчитывает на поддержку проекта заявления всеми, кто понимают, что иначе стать жертвой подобной атаки, совершенной опьяненным чувством собственной безнаказанности государством, может любая страна. "Считаем, что Совет Безопасности должен четко высказаться в отношении этого теракта и указать на необходимость его объективного расследования, наказания тех, кто его совершил, - сказал Небензя. - Рассчитываем на поддержку всех тех, кто понимает, что в противном случае стать жертвой подобной атаки, совершенной опьяненным чувством собственной безнаказанности государством, может любая страна".

"Совет Безопасности должен направить четкий сигнал о том, что преступления против трансграничной трубопроводной инфраструктуры недопустимы и избежать ответственности за них не получится, - подчеркнул дипломат. - Только это позволит предотвратить их повторение".

О диверсии

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию.

8 февраля американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.