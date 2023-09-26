РФ призвала ООН отреагировать на нарушения Украины в сфере прав человека

Речь о "тотальной украинизации" и репрессиях в отношении граждан, несогласных с действиями властей, отметил представитель российской делегации Илья Бармин на сессии СПЧ всемирной организации

ЖЕНЕВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), призвала правозащитные механизмы ООН отреагировать на бесчинства киевских властей в сфере прав и свобод. Она расценила как абсолютно недопустимую позицию балтийских стран и коллективного Запада в целом, которые "подыгрывают украинскому неонацизму".

"Призываем верховного комиссара ООН по правам человека, возглавляемое им управление, а также профильные спецпроцедуры СПЧ отреагировать на произвол и бесчинство киевских властей", - заявил в выступлении на сессии представитель российской делегации Илья Бармин. Он обратил внимание на принятые на Украине "законы о тотальной украинизации, затронувшей образование, науку, культуру, СМИ, радио и телевидение". "Усиливаются репрессии в отношении любых несогласных с действиями властей. По всей стране свободно действуют неонацистские формирования, радикалы открыто и безнаказанно расправляются с неугодными", - подчеркнул дипломат, напомнив о "силовом наступлении" киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь и на "самые масштабные в новейшей истории страны гонения на духовенство и прихожан".

Широкое распространение на Украине получила практика насильственных исчезновений, произвольных и незаконных задержаний, продолжил Бармин. Применение сотрудниками правоохранительных органов и СБУ пыток и насилия в отношении задержанных "носит системный характер". "Абсолютно недопустимо, что на этом фоне прибалтийские страны и коллективный Запад в целом подыгрывают украинскому неонацизму: чествуются ветераны "Ваффен-СС", военные преступники и коллаборционисты приветствуются в национальных парламентах, уничтожаются советские и российские памятники и монументы", - сказал представитель делегации РФ.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.