Замглавы МИД РФ обсудил с представителем ООН ситуацию с детьми на Украине

Сергей Вершинин привлек внимание "к вопиющим случаям нарушений в отношении детей украинской стороной, в первую очередь на территории новых российских регионов"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке со спецпредставителем генерального секретаря организации Вирджинией Гамбой ситуацию на Украине. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства России при ООН.

"Проведено также подробное обсуждение ситуации на Украине, - отмечается в сообщении. - Подтверждена важность принятия всеми вовлеченными сторонами практических мер по эффективной защите несовершеннолетних и соблюдения универсальных норм международного гуманитарного права. Вершинин привлек внимание к вопиющим случаям нарушений в отношении детей украинской стороной, в первую очередь на территории новых российских регионов".

Вирджиния Гамба в мае посещала Россию и встречалась с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Они обсуждали вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей в ходе конфликта на Украине.