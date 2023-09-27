В Госдуму вносят проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей

Авторы проекта считают, что это позволит сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР вносит на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц. Текст документа и пояснительная записка к нему есть в распоряжении ТАСС.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым лица с доходом ниже 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни, считают авторы проекта.

По мнению либерал-демократов, сумма в 30 тыс. рублей является оптимальным порогом для отмены НДФЛ: она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда (с 1 января 2023 года МРОТ составил 16 242 рубля в месяц), поэтому предлагаемая мера поддержки "станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан".

В финасово-экономическом обосновании к проекту указано, что в настоящее время невозможно определить точную сумму денежных средств, которая потребуется для компенсации выпадающих доходов, так как отсутствуют точные данные о количестве граждан, чья заработная плата финансируется из федерального бюджета и бюджетов регионального и местного уровней, чей размер не превышает размер 30 тыс. рублей.

Кроме того, в правительстве РФ посчитали проект недоработанным, объяснив это тем, что воспользоваться подобной мерой смогут не только малоимущие. Таким образом, считают в кабмине, положения законопроекта не связывают право на получение указанного освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности. Следовательно, воспользоваться налоговой льготой смогут, в том числе налогоплательщики, не относящиеся к малоимущим, заключили в кабинете министров.

На сегодняшний день ставка налога на доходы физических лиц в РФ составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, и 13% для остальных.