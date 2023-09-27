Заксобрание утвердило кандидатуру Веры Щербины на должность главы правительства Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отправил правительство края в отставку 21 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморья утвердили кандидатуру Веры Щербины на должность первого вице-губернатора, председателя правительства Приморского края, которая занимала эту должность на протяжении последних пяти лет.

"Пять лет работаем вместе, вы сами в состоянии оценить ее [Щербины] работу. Считаю что она достойна для выдвижения на должность председателя правительства Приморского края, для продолжения той работы, которая направлена на создание лучших условий для жителей Приморского края, уверенного развития экономики, социальных проектов, которые мы реализуем. Поэтому прошу поддержать", - сказал на заседании заксобрания Кожемяко.

Депутаты утвердили кандидатуру Щербины единогласно 36 голосами "за".

21 сентября переизбранный губернатор Приморья Олег Кожемяко отправил правительство края в отставку.

Выборы губернатора края в Приморье прошли с 8 по 10 сентября 2023 года. В голосовании приняли 45,58% от всех избирателей региона. За Кожемяко проголосовали 476 584 человека или 72,78% избирателей. 15 сентября он официально вступил в должность.

Щербина родилась 20 ноября 1958 года в Забайкальском крае, окончила инженерно-экономический факультет Хабаровского политехнического института, получила ученую степень "кандидат экономических наук". С 1992 года работала в финансовых органах государственной власти Приморского края. С декабря 2008 года занимала пост заместителя председателя правительства Амурской области - министра финансов, а с 2012 года на протяжении трех лет являлась первым зампредседателя правительства области. В январе 2016 года заняла должность председателя правительства Сахалинской области. В 2018 году покинула этот пост по собственному желанию и была назначена первым вице-губернатором Приморья.