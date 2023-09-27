Путин назвал нейтралитет Туркмении важным фактором безопасности Центральной Азии

Российский президент отметил, что Москва придает большое значение отношениям углубленного стратегического партнерства с Ашхабадом

АШХАБАД, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал нейтральный статус Туркмении важным фактором безопасности в Центральной Азии и на Каспии. Об этом говорится в его поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики, текст которого приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня независимости. Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в экономической и социальной сферах. Проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - написал Путин в поздравлении.

Он добавил, что Россия придает большое значение отношениям углубленного стратегического партнерства с Туркменией. "Убежден, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, конструктивного взаимодействия в международных делах на благо наших дружественных народов", - отметил российский лидер.

Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики - счастья и процветания.

Туркмения 27 сентября отмечает 32-ю годовщину независимости. Страна стала суверенным государством в 1991 году, когда Верховный совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".