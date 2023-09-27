Председатель Заксобрания Приморья сложил полномочия в связи с назначением его сенатором

Александр Ролик занимал этот пост с 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик досрочно сложил с себя полномочия в связи с назначением его сенатором от исполнительной власти региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Депутаты рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий депутата с председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика по его личному заявлению в связи с наделением полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Приморского края", - говорится в сообщении.

15 сентября губернатор Приморья Олег Кожемяко наделил Ролика полномочиями сенатора от региона.

Александр Ролик родился 28 апреля 1956 года в городе Ростове-на-Дону. В 1978 году он с отличием окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета, в 1991 году - Дальневосточный социально-политический институт. Кандидат юридических наук. 19 сентября 2021 года избран депутатом Законодательного собрания Приморского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, 8 октября 2021 года избран председателем Законодательного собрания Приморского края седьмого созыва, с 2 октября 2019 года по настоящее время - председатель парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье".

Ранее регион в Совете Федерации от губернатора представляла Светлана Горячева.