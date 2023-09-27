Часть сотрудников посольства РФ в Пхеньяне возвращается на родину

Диппредставительство 7 сентября сообщило, что впервые с начала пандемии провело ротацию кадров

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Часть сотрудников российского посольства в Пхеньяне покидает КНДР и вернется домой. Об этом сообщила дипломатическая миссия на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

"Сегодня на перроне Пхеньянского железнодорожного вокзала в очередной раз мы провожаем наших замечательных коллег и добрых друзей, возвращающихся домой. Хочется подчеркнуть, что каждый из них - настоящий герой, который самоотверженно выполнял свою работу все эти годы вдали от Родины и близких", - сказано в сообщении. К нему приложена фотография, на которой изображены шесть человек.

7 сентября посольство РФ в Пхеньяне сообщило, что впервые с начала пандемии провело ротацию кадров - прибыли 20 новых сотрудников.