Бывший сити-менеджер Читы стал зампредом заксобрания Забайкалья

За Александра Сапожникова проголосовали 44 из 50 депутатов

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший сити-менеджер Читы, участник спецоперации Александр Сапожников стал заместителем председателя Законодательного собрания Забайкальского края. За него проголосовали 44 из 50 депутатов, передает корреспондент ТАСС.

"[Планирую] работать на благо наших жителей. Ну и свои предложения вносить, конечно, на комитеты. Работать не покладая рук, как говорится <…>. Безусловно, мы будем обращать особое внимание на семьи участников СВО, их жен, детей, матерей. Обязательно - условия проживания, также возвращение наших ребят со специальной военной операции, то есть очень много вопросов, которые мы должны связать воедино. Это у нас и "Фонд защитников Отечества", и законодательное собрание, и губернатор. Мы все должны работать в едином ключе", - сказал Сапожников ТАСС.

Еще одним зампредом заксобрания Забайкалья депутаты избрали Дмитрия Виноградского, за него проголосовали 47 человек. Первым заместителем спикера краевого парламента стал Сокто Мажиев, за него голоса отдали 49 депутатов.

Сапожников родился в 1976 году во втором по величине городе Забайкалья Краснокаменске. С 1994 по 1996 год служил в ВДВ, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, где получил ранение. С 1998 по 2009 год служил по контракту в автомобильной бригаде, в 1999-2000 годах вновь участвовал в событиях на Северном Кавказе. Награжден Медалью Жукова, медалями "За воинскую доблесть" 2-й степени и "За отличие в военной службе".

В 2009-м уволился из рядов ВС. В 2014-2017 годах он был депутатом Читинской городской думы, а с июня 2017 года - директором кинотеатра "Удокан". Стал сити-менеджером Читы в ноябре 2019 года. В ноябре 2022 года уволился и в качестве военнослужащего отправился в зону специальной военной операции. Через полгода он вернулся в Забайкалье, прошел лечение в госпитале и принял участие в выборах депутатов Законодательного собрания Забайкалья. Он вошел в список кандидатов от партии "Единая Россия".