Путин отметил вклад Гурбангулы Бердымухамедова в развитие отношений Москвы и Ашхабада

Президент России Владимир Путин поздравил председателя верхней палаты парламента Туркменистана с Днем независимости страны

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который 15 лет занимал должность главы государства, с Днем независимости страны. В послании российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, отмечается вклад Бердымухамедова в развитие отношений Москвы и Ашхабада.

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, от души поздравляю вас по случаю 32-й годовщины провозглашения независимости Туркменистана. Ваша страна уверенно двигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене", - подчеркивается в поздравлении Путина.

"Во многом благодаря вашим личным усилиям отношения между нашими государствами вышли на уровень углубленного стратегического партнерства, - указал президент РФ. - Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-туркменистанских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности".

Путин пожелал Бердымухамедову доброго здоровья, благополучия и успехов.

Российский лидер также направил поздравление своему коллеге Сердару Бердымухамедову, отметив успехи страны в экономической и социальной сферах. "Проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - подчеркнул Путин, добавив, что Москва придает большое значение отношениям углубленного стратегического партнерства с Ашхабадом.

Туркмения 27 сентября отмечает 32-ю годовщину независимости. Страна стала суверенным государством в 1991 году, когда Верховный совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".