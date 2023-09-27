Дениса Салия назначили вице-губернатором Псковской области

Он будет курировать деятельность представительства региона в Москве

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил Дениса Салия своим новым заместителем, который будет курировать деятельность представительства региона в Москве. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"Заместителем губернатора Псковской области, курирующим деятельность представительства региона в Москве, назначен Денис Салий. Обсудили с ним основные задачи и направления деятельности. Желаю новому вице-губернатору успехов в работе, выполнения всех поставленных задач на благо нашей Псковской области", - написал Ведерников.

По его словам, среди основных задач нового вице-губернатора - повышение эффективности работы с федеральными органами исполнительной власти, популяризация Псковской области, позиционирование региона среди потенциальных инвесторов, создание новых высокотехнологических и высокооплачиваемых рабочих мест, поддержка продвижения псковских производителей.

"Особое внимание - привлечению финансирования, в том числе и внебюджетного, для поддержки инициатив, которые выдвигают жители области", - добавил глава региона.

В середине июля ТАСС сообщал о том, что власти Псковской области открыли официальное представительство региона в Москве. Оно находится на территории комплекса зданий администрации президента РФ.