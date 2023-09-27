Захарова сообщила о расследовании участия Великобритании в ситуации с постановкой в Буче

По словам официального представителя МИД РФ, Москва не получает содействия в этом вопросе "ни от одной из вовлеченных в события сторон"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российская сторона проводит расследование участия Великобритании в антироссийской провокации в украинской Буче. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы сказать о Британии и ее причастности к событиям в Буче в марте 2022 года. Мы проводим объективное расследование участия Лондона, в частности британских спецслужб, в постановке провокации в городе Буче в марте 2022 года", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, Москва не получает содействия в этом вопросе "ни от одной из вовлеченных в события сторон". "Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее неоднократно обращался к генеральному секретарю ООН господину [Антониу] Гутерришу с просьбой употребить его возможности и авторитет для получения списка лиц, чьи лица были показаны в городе Буче, - напомнила представитель МИД. - Их имена до сих пор не получены. Их скрывают".

Захарова подчеркнула, что особенно в этом сокрытии имен "поднаторел Лондон", и Великобритания, будучи в апреле прошлого года председателем в Совете Безопасности ООН, отказала в созыве заседания совета по событиям в Буче. "Это говорит о многом, в первую очередь - о том, что Лондон скрывает правду о тех событиях. А почему? Да потому что в них непосредственно участвовал, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Мы хорошо осведомлены об активном участии британских аналитических центров, PR-агентств и под их покровом - спецслужб Британии в дезинформационных кампаниях киевского режима".

"Со своей стороны продолжаем отслеживать эту деятельность и вносить в российский контрсанкционный список руководителей наиболее агрессивных британских пропагандистских структур", - резюмировала она.

О провокации в Буче

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что министерство обороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

Однако известно, в том числе из заявлений главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, что российская армия вышла из населенного пункта еще 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.