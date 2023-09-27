27 сентября, 08:14

Константина Басюка вновь наделили полномочиями сенатора от Херсонской области

Он занимал этот пост с 2022 года

ГЕНИЧЕСК, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо наделил полномочиями члена Совета Федерации от исполнительной власти региона Константина Басюка, занимавшего этот пост ранее. Копия соответствующего указа есть в распоряжении ТАСС.

"Постановляю: наделить Басюка Константина Владимировича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Херсонской области; настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте.

Басюк в декабре 2022 года стал сенатором от исполнительного органа государственной власти Херсонской области. До этого Басюк был советником губернатора региона. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация