Константина Басюка вновь наделили полномочиями сенатора от Херсонской области

Он занимал этот пост с 2022 года

ГЕНИЧЕСК, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо наделил полномочиями члена Совета Федерации от исполнительной власти региона Константина Басюка, занимавшего этот пост ранее. Копия соответствующего указа есть в распоряжении ТАСС.

"Постановляю: наделить Басюка Константина Владимировича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Херсонской области; настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте.

Басюк в декабре 2022 года стал сенатором от исполнительного органа государственной власти Херсонской области. До этого Басюк был советником губернатора региона.