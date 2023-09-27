Захарова назвала позорным молчание "великих держав" Запада по ситуации с нацистом в Канаде

По словам официального представителя МИД РФ, закономерной реакции от Лондона, Вашингтона и Парижа едва ли следует ждать и в дальнейшем

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Молчание и отказ от официального осуждения чествования с овациями в парламенте Канады 98-летнего нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), - позорное явление, обличающее "великие державы" Запада. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это, конечно, скандал, что западное сообщество, постоянные члены Совета Безопасности ООН никак не прореагировали на этот вопиющий акт поддержки неонацизма и отказ от официального осуждения чествования ветерана дивизии СС "Галичина" со стороны великих держав - это позорное и обличающее их явление ", - отметила дипломат, комментируя соответствующий инцидент.

По словам Захаровой, закономерной реакции от Лондона, Вашингтона и Парижа едва ли следует ждать и в дальнейшем. "Мы не слышали и, я думаю, никогда не услышим ничего ни от Даунинг-стрит, ни от Белого дома, ни от Елисейских полей на этот счет. Это же не третировать российских журналистов. Это же нацист внутри канадского парламента, а это для них святое", - резюмировала она.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали Хунку. В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Глава МИД Канады Мелани Жоли во вторник призвала к отставке спикера Палаты общин парламента Энтони Роты из-за скандала с приглашением нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота заявил об уходе со своего поста.